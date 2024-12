Se faire accompagner gratuitement pour réduire ses charges opérationnelles

Fabacéé est un nouveau programme national de lutte contre le changement climatique. « Objectif, aider les agriculteurs engagés à réduire de 15 % leurs dépenses énergétiques sur trois ans », explique Pascal Poudenx, conseiller Énergie à la Chambre d’agriculture région Bretagne. Cela concerne les consommations d’énergie directe (électricité, gaz, carburants…) et indirecte à travers les intrants (aliments, engrais, amendements, phytosanitaires, plastique…). Le dispositif est ouvert à toute exploitation, quelle que soit sa filière. Engagés pour trois ans, les participants sont organisés en groupe, encadré par une structure professionnelle. « Gratuit, Fabacéé est très intéressant pour les personnes récemment installées n’ayant pas encore commencé de grands projets d’amélioration. Mais pour les autres, ce programme sera également utile pour dégager de nouvelles pistes de progrès. Il offrira à tous une vue d’ensemble des leviers disponibles pour un plan à long terme afin de mieux maîtriser ses charges opérationnelles pesant sur le compte de résultat. » Changement de pratiques En pratique, quatre ou cinq rencontres par an sont prévues en dehors des pics de travail. « En 2025, un diagnostic personnalisé de consommation d’énergie sur l’exploitation sera réalisé. Ce point de départ permettra d’identifier les actions les plus pertinentes à mettre en place en 2026. Puis en 2027, l’objectif sera un suivi des améliorations avec ajustements si nécessaire. » Chaque groupe disposera par ailleurs d’une enveloppe de fonctionnement pour financer par exemple du matériel de mesure. Le programme comporte également des contre-garanties pour faciliter l’accès à des prêts ainsi qu’un mécanisme d’assurance prenant en charge le risque porté par l’agriculteur dans un contexte de changement important de ses pratiques. Toma Dagorn Inscription avant le 31 janvier : P. Poudenx au 06 87 88 70 83….