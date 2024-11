Il s’installe grâce au partenariat entre la Safer et la Région

Les 60 hectares de Kermoch, à Grand-Champ, étaient convoités par le voisinage. Le bâtiment aurait pu être aménagé pour accueillir des caravanes dans ce secteur proche du golfe du Morbihan. La Safer a mis le holà. « Le site, relativement récent, permettait l’installation d’un jeune », indique Jean-Paul Touzard, président de la structure d’aménagement foncier. « Nous avons acheté les terres et le bâtiment, en 2022, avec l’appui de la Région qui prend en charge les frais financiers. Cet accompagnement nous a permis d’avoir le temps de rechercher un jeune agriculteur voulant s’installer en production laitière ». Après de nombreux appels à candidatures (journal Paysan Breton, mairie de Grand-Champ, sites internet : Safer Bretagne, et préfectures), la candidature de Florian Le Talour a été retenue. Il s’est installé en 2024. Pendant deux ans, les terres ont été travaillées par les JA du secteur ; les ventes des récoltes ont été attribuées à des œuvres caritatives. s’installer dans de bonnes conditions 500 000 € la reprise « Le site était idéal pour moi ; je me suis installé en Gaec avec sa mère et mon frère qui ont une exploitation à 4 kilomètres. Les bâtiments y sont anciens et enclavés. Je n’aurais pas pu m’installer ; il y avait trop d’investissements à faire », indique le jeune éleveur. La reprise lui a coûté un peu moins de 500 000 €, auxquels il faut ajouter 150 000 € de travaux (électricité, équipement, tunnel de stockage, aménagement des abords…). Aujourd’hui, le Gaec compte 180 hectares et 140 vaches laitières, élevées sur le site repris, entouré des 60 hectares accessibles aux laitières. Les bâtiments de l’ancien site ont été réaménagés pour l’élevage des génisses. Le jeune éleveur se réjouit du partenariat entre la Safer et la Région qui lui a permis de s’installer dans…