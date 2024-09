Ploërmel Communauté veut protéger le foncier

Ploërmel Communauté a signé une convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture et la Chambre des métiers et de l’artisanat. Celle-ci vise à faciliter la transmission des entreprises agricoles et artisanales. « Concernant l’agriculture, la collectivité va expérimenter la ‘cellule foncière’ qui sera un lieu de discussion entre structures publiques sur toutes les problématiques soulevées sur le foncier agricole », indique François Valy, référent territorial de la Chambre d’agriculture. La Région a souhaité que quelques collectivités expérimentent cet outil et Ploërmel Communauté sera la première dans le Morbihan.C’est la Chambre d’agriculture qui pilotera cette action sur plusieurs années. « Pour aider à la transmission des fermes, les agriculteurs identifiés sans repreneurs seront rencontrés pour identifier les points de blocage et trouver une solution pour les résoudre : médiation, échanges parcellaires, communication sur l’outil, valorisation des points positifs, ressources humaines… ».Quatre réunions sur le foncier en agriculture avec intervention de Magali Broustal, juriste à la Chambre d’agriculture sont proposées à tous les agriculteurs sur la zone d’étude ciblée : le jeudi 3 octobre à 10 h 30, salle du parc à Guégon ; le jeudi 3 octobre à 14 h, salle polyvalente de Ménéac ; le mardi 15 octobre à 10 h 30, salle du club aux Forges-de-Lanouée ; le mardi 15 octobre à 14 h, salle du centre social de Mauron….