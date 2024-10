Les haies favorables aux pollinisateurs

Parmi les rares éléments pérennes d’une exploitation, les haies ont beaucoup de fonctions écologiques. La plus notable pour les abeilles est d’être une source d’alimentation. Dans la strate arborée, les essences choisies peuvent être sources de pollen ou nectar (châtaignier, saule, aulne, prunus…). Les haies hébergent aussi de la flore spontanée, créant abris et ressources (lierre, ronces, liseron, chèvrefeuille, ombellifères, vesces, etc.). À noter que, plus les espèces végétales composant la haie sont diverses, plus elles présentent de la ressource en continu, et attirent différentes espèces de pollinisateurs.

Penser à l’entretien

Un mot d’ordre pour les pollinisateurs : préserver les floraisons et limiter les perturbations. Ainsi, on peut essayer de tailler la haie le moins possible et de faucher le plus tardivement possible, idéalement après les dernières floraisons vers octobre. Et bien sûr, il convient de protéger les haies des traitements effectués aux champs, pour limiter les risques d’intoxication des pollinisateurs qui la fréquentent.

Il est possible de se faire accompagner pour la mise en place ou l’entretien des haies : financièrement, le programme Breizh Bocage ; techniquement, l’outil Auxil’Haie et le site Auxiliaires et biodiversité ; et humainement, la Chambre d’agriculture et les acteurs de votre territoire.

Maëlle Colin, ADA Bretagne