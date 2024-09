Précieuse vaut de l’or

Précieuse, vache en 3e lactation appartenant au Gaec Breizh Simm à Pluherlin (56), s’est distinguée sur le ring. Elle a en effet remporté le 1er prix de section des vaches en cours de 3e lactation ou plus, celui de meilleure mamelle et celui de grande championne. Le concours a été jugé par Romain Fabie, éleveur aveyronnais en 100 % Simmental. L’agriculteur a 70 vaches traites au robot dont le lait est livré à l’AOP Bleu des Causses. L’alimentation de ses animaux est majoritairement basée sur l’herbe.

Une bonne représentante de la race

« Précieuse a une démarche et un déplacement hors-normes », affirme-t-il. « C’est une vache solide avec une vraie qualité de membres. Elle a aussi retenu mon attention grâce à sa très bonne attache arrière, son ligament bien marqué et l’orientation de ses trayons. Ce sont vraiment des caractéristiques que l’on recherche dans la race. » Le prix de la meilleure mamelle jeune a quant à lui été attribué à Roquette, une vache « élégante avec des bonnes attaches » appartenant à l’EARL Les Haies du Bourg (49). Ce concours interrégional s’est achevé sur l’élection de la meilleure bouchère. C’est Palerma de l’EARL l’Amitié (85) qui a reçu le prix. « Elle a une musculature et une culotte exceptionnelles. Les morceaux que l’on recherche le plus dans la Simmental sont les filets et cette vache à un dos remarquable. »

