Améliorer ses rendements en céréales : Les bénéfices des fertilisants organiques

Les fertilisants organiques constituent une précieuse source de carbone et de minéraux (N, P, K, oligoéléments…). Un apport régulier de matière organique grâce aux produits Doraven enrichit le sol et favorise le développement de la vie microbienne. Plus cette vie microbienne prospère, plus le sol devient fonctionnel, améliorant ainsi sa structure et la nutrition des plantes. La grande valeur agronomique des engrais et amendements organiques permet de régénérer les sols en les enrichissant en humus et en nutriments. Environnement En plus de soutenir la croissance des plantes, les matières organiques sont des produits efficaces pour préserver les écosystèmes. Elles contribuent à lutter contre la dégradation des sols. Vous l'aurez compris, la matière organique dans le sol est essentielle au développement des cultures. Les effluents d'élevage, les engrais et amendements organiques possèdent de nombreux atouts comme l'apport de matière organique dans le sol. Un apport de fumure organique avant semis de céréales aura l'avantage d'améliorer la qualité biologique, physique et chimique du sol. (diminution des risques de compaction et de battance, favoriser la porosité des sols, booster la vie microbienne et améliorer la fertilité).