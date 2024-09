Accompagner les agriculteurs dans les démarches

Phyto-Victimes est une association créée en 2011. Son rôle principal est d’accompagner et de soutenir les professionnels victimes des pesticides. « À l’époque, il n’y avait aucun tableau recensant les maladies professionnelles en lien avec les pesticides », explique Claire Bourasseau, salariée de l’association. « Les victimes devaient se battre seules et certains dossiers pouvaient durer plusieurs années ». Dans les faits, Phyto-Victimes effectue les démarches auprès du FIVP (Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides), d’ailleurs créé en partie grâce au travail de l’association. Depuis 2022, la structure accompagne également les enfants exposés in-utero aux pesticides utilisés par les parents. « Lorsque nous sommes sollicités, nous reconstituons le parcours professionnel de la personne et nous l’accompagnons jusqu’à l’indemnisation ». Depuis sa création, Phyto-Victimes a accompagné plus de 800 victimes.

Les victimes devaient se battre seules

Sensibiliser les jeunes

La sensibilisation de tous les professionnels exposés aux pesticides est un volet important du travail de l’association. Elle concerne bien évidemment des agriculteurs mais aussi des personnes travaillant dans l’entretien des espaces verts, dans l’élimination des nuisibles ou encore à la SNCF. Phyto-Victimes intervient également en milieu scolaire et notamment dans les lycées agricoles. Aujourd’hui, plusieurs centaines d’élèves ont été sensibilisés lors d’interventions en classe.« Nous avons aussi commencé une campagne de communication pour les médecins généralistes et les spécialistes, qui ne sont pas assez formés sur la question », affirme Claire Bourasseau. « Cette campagne se présente sous la forme d’affiches qui seront placardées dans les salles d’attente des praticiens ».

Une base de données collective

Afin de déterminer si certaines maladies sont retrouvées de manière plus importante et plus récurrente chez les professionnels, Phyto-Victimes a mis en place une base de données. Les statistiques qui en sont tirées ont pour vocation, entre autres, de faire reconnaître de nouvelles pathologies en maladie professionnelle et de faire évoluer les tableaux actuels de maladies professionnelles de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité). « Il y aura malheureusement des victimes avant d’avoir les connaissances », déclare Claire Bourasseau. « Il ne faut donc pas hésiter à nous contacter pour faire avancer cette base de données le plus rapidement possible ».

Alexis Jamet