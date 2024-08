De la droite à la méandre

« Historiquement, le cours d’eau passait à 35 m du bâtiment des vaches et à 15 m de la fosse », racontent Frédéric Peresse et Patrick Eonnet, associés sur une exploitation laitière à Crédin (56). « En raison de la réglementation, nous ne pouvions pas réaliser notre projet de logettes. ». Relique du remembrement, le canal était rectiligne, large de 2 m et profond d’autant. Au fil des années, ses berges se sont effondrées et son lit s’est envasé. Sa faible alimentation en eau posait également des problèmes vis-à-vis de la biodiversité et de la continuité écologique. « En général, il était à sec du 15 mai au 15 octobre », précisent les éleveurs. « Cependant, dès qu’il pleuvait de manière conséquente, son débit devenait très important. » Réduire la circulation Avec l’expertise de Blavet terres et eau, l’ancien cours d’eau a alors été complètement réaménagé sur un tronçon de 500 m. Les travaux ont pris fin en 2022. « L’objectif est de trouver des solutions pour améliorer la quantité et la qualité de l’eau sans impacter la production et le travail des agriculteurs », indique Yves Merle, technicien rivière chez Blavet terres et eau. Dans les faits, l’affluent rectiligne a été complètement remblayé et décalé d’une vingtaine de mètres en contrebas de la prairie, où il serpente aujourd’hui tranquillement. « Ses berges sont moins hautes et le reméandrage permet à l’eau de circuler plus doucement et donc de mieux s’infiltrer dans le substrat », explique le technicien. « De plus, le milieu est désormais bien plus favorable à la faune ». Outre les bienfaits environnementaux, les travaux ont permis d’éloigner le cours d’eau de 50 m de la stabulation et de 35 m de la fosse. « Nous avons pu installer nos logettes et sommes plus sereins vis-à-vis de…