La prévention de ces incendies commence bien avant les moissons. Groupama vous conseille quelques mesures essentielles pour réduire les risques.

Les dangers d’un matériel mal entretenu

Un simple roulement mal entretenu peut atteindre des températures dangereusement élevées en seulement 30 minutes d’utilisation. À ces températures, la moindre étincelle peut déclencher un incendie qui se propage rapidement, surtout dans les conditions sèches des moissons estivales. Ce risque est accentué par la présence de matières inflammables telles que la paille et le grain.

L’entretien régulier : un geste vital pour la sécurité

Pour prévenir les incendies et garantir la sécurité des exploitations agricoles, un entretien régulier et rigoureux des équipements est indispensable. Les agriculteurs doivent s’assurer que leurs matériels sont en parfait état de fonctionnement, ce qui passe par des contrôles et des maintenances quotidiennes. Ces tâches, bien que contraignantes, doivent être effectuées selon les préconisations des constructeurs. Des inspections régulières des systèmes de refroidissement, des roulements, et des autres composants critiques peuvent détecter et prévenir des défaillances potentielles.

Pour les travaux d’entretien plus complexes ou périodiques, il est crucial de faire appel à des professionnels qualifiés. Ces experts disposent des connaissances et des outils nécessaires pour effectuer des réparations et des maintenances approfondies, garantissant ainsi que les machines fonctionnent de manière optimale et en toute sécurité. Le coût de ces interventions est largement compensé par la réduction des risques d’incendie et l’augmentation de la durée de vie des équipements.

Quelles sont les actions préventives à mettre en place ?

Assurez-vous que toutes les machines agricoles sont en bon état de fonctionnement. Nettoyez régulièrement les poussières et les débris inflammables, vérifiez les courroies et les roulements, et remplacez les pièces usées pour éviter les surchauffes et les étincelles.

Avant le début des moissons, créez des pare-feu en labourant des bandes de terre autour des champs. Cela peut empêcher la propagation des flammes en cas d’incendie.

Lors des périodes de fortes chaleurs et de sécheresse, soyez particulièrement vigilant. Évitez d’utiliser des machines susceptibles de provoquer des étincelles pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Une fois les récoltes faites, stockez-les dans des lieux sécurisés, à l’abri de toute source de chaleur ou de flamme.

Informez et formez les agriculteurs et le personnel à la prévention des incendies et à la conduite à tenir en cas de départ de feu. La rapidité de réaction est souvent déterminante pour limiter les dégâts.

Installez des systèmes de surveillance dans les zones à risque et mettez en place des procédures d’alerte rapide pour une intervention immédiate des secours en cas de besoin.

En adoptant ces réflexes, chacun peut contribuer à protéger nos récoltes des ravages du feu

Enfin, malgré toutes les précautions prises, il se peut qu’un incendie se déclare. Dans ce cas, il est crucial d’avoir les bons réflexes pour tenter de maîtriser le feu sans se mettre en danger et pour alerter les secours efficacement. Voici les étapes à suivre :

• Intervenir rapidement avec des moyens adaptés. Si le feu est encore à un stade naissant, essayez de l’éteindre avec un extincteur adapté, en veillant à ne pas vous exposer aux flammes ou aux fumées. Assurez-vous de toujours avoir des extincteurs appropriés à portée de main dans les zones à risque.

• Appeler les secours : contactez immédiatement le 18 ou le 112. Fournissez à l’opérateur des informations précises.

• Se mettre en sécurité : rejoignez une zone sûre, idéalement au vent par rapport à l’incendie pour éviter de respirer les fumées toxiques. Évitez de rester à proximité des flammes ou dans des zones où le feu pourrait se propager rapidement.

• Attendre les secours dans un endroit visible : positionnez-vous dans un endroit où les secours pourront facilement vous repérer. Cela facilitera leur intervention et leur permettra d’accéder rapidement à la zone sinistrée.

Se préparer à ces situations et savoir comment réagir en cas de départ de feu est essentiel pour minimiser les dégâts et assurer la sécurité de tous. La collaboration entre les agriculteurs, les autorités locales et les sapeurs-pompiers reste la clé pour une gestion efficace des incendies d’espaces naturels.

En adoptant ces réflexes, chacun peut contribuer à protéger notre environnement et nos récoltes des ravages du feu.