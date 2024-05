Quelle ambition ?

L’histoire se répète. Quoique…

Au début des années 60, l’agriculture française traversait une forte crise. « L’heure est venue », estimait alors Edgard Pisani, le ministre de l’Agriculture de l’époque, de « procéder à une vaste réforme structurelle » pour mettre fin au mal qui ronge la société agricole « vieillissante » (déjà !), caractérisée par « un bas niveau de vie, une absence d’espoir » (Toujours d’actualité !). Votée en un temps record en juillet 1962, la loi d’Orientation complémentaire de 1960 comprend alors plusieurs mesures déterminantes qui vont reconfigurer la carte de l’agriculture française : droit de préemption des Safer, constitution de groupements de producteurs et de comités économiques pour fortifier le pouvoir des agriculteurs, etc. Mais surtout les moyens financiers publics suivent : en dix ans, le budget de l’agriculture bondit de 1 % à 10 % du total du budget de l’État.

Pas de cap bien défini

Soixante-deux ans plus tard l’état des lieux est fort similaire. Mais la façon et les moyens d’appréhender le problème diffèrent profondément. D’abord, parce qu’avec une France endettée à 112 %, les marges de manœuvre sont considérablement réduites. Ensuite, et surtout, parce qu’aujourd’hui il n’apparaît pas clairement de cap bien défini pour la future loi d’Orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui est actuellement examinée par l’Assemblée nationale. Ou peut-être ce cap est-il brouillé par les intérêts divergents, y compris au sein même de la profession… En 1962, celui que d’aucuns considèrent désormais comme « le meilleur ministre de l’agriculture que la France ait connu » avait dû abattre un mur d’opposition qu’il nommait « conservatisme ». Sous d’autres formes, un mur de conservatisme n’existe-t-il pas en 2024 ? Et n’aurait-on pas dû commencer par l’abattre avant d’entamer le chantier pour que la nouvelle loi fasse date ?