Odessa ose être au-dessus

Le responsable de l’agence Innoval du Trégor à Morlaix David Elies a été appelé pour départager les participantes du concours en race Pie Rouge, samedi dernier lors d’AgriDeiz. Le juge a été surpris par « l’engouement des éleveurs et par le nombre de vaches présentes ». Une réponse positive des agriculteurs du département qui a contribué à la réussite de ce festival de l’élevage, à Brest Expo.

Dans ce concours relevé, l’arbitre du jour a rapidement eu un faible pour une vache en provenance de chez Yannick Tréguer, éleveur de Plourin, qui défilait entre autres avec Odessa (Moedis Red x Delegate R). Cette femelle en 4e lactation remporte sa section, puis le titre de Championne adulte et de Meilleure mamelle adulte. Elle est finalement sacrée Grande championne, pour « son système mammaire remarquable, grâce à une attache avant longue et large, son format moderne, avec une très bonne qualité de dessus et un bon bassin. C’est vraiment ce que je recherche. Nous avons ici des élevages du département qui rayonnent sur la France, nous l’avons prouvé lors du dernier Salon à Paris ». La Réserve se nomme Réglisse (Nouchik x Matissered), elle appartient à l’EARL Rannou de Pleyben. Cette vache, aussi Championne jeune et Meilleure mamelle jeune « a démontré le plus de qualité dans sa catégorie, avec un placement de trayons plus au centre des quartiers, une mamelle soudée dans l’abdomen ».

Le prix de la Meilleure laitière revient à Nana Red Jol P (Bretagnede x Nano P Red), qui a produit 10 581 L de lait en 363 jours, avec un TB de 54,3 et un TP de 34,3. Cette femelle est élevée par l’EARL Jolle de Plouvien.