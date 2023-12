Lancée en avril 2022, Vénus est la nouvelle cochette bien-être du Groupe Axiom. En un peu plus d’un an, elle a trouvé sa place et satisfait pleinement les éleveurs soucieux de leur confort de travail, leur propre bien-être et celui de l’animal.

Grâce aux premiers retours des éleveurs et aux résultats des premières mises-bas, l’on sait désormais que ses résultats sont à la hauteur de nos attentes et répondent aux promesses annoncées à son lancement. Ces données portant aujourd’hui sur plus de 2 400 mises-bas, confortent notre stratégie de sélection menée depuis plusieurs années pour concevoir une cochette adaptée aux éleveurs et plus largement aux attentes de la filière.

Pour comprendre son succès et ses résultats, il faut retourner à ses origines :

Une cochette novatrice, véritable rupture génétique.

Née d’un verrat Large-White Axiom et d’une truie Axa, la cochette hérite de leurs meilleures qualités et caractéristiques : une excellente autonomie et capacité à sevrer, une grande capacité laitière et de très bonnes qualités de carcasse. Réfléchie depuis de nombreuses années, la Vénus offre le meilleur potentiel génétique et répond aux performances technico-économiques attendues, via une sélection en 4 axes novateurs :

Bien-être de la cochette

Bénéficiant de l’index « Bien-naître », critère exclusif à Axiom, la cochette a été directement sélectionnée sur son comportement favorable à la mise-bas. C’est en partie ce qui contribue à la garantie du bien-être de l’animal et de ses issus, au travers d’animaux qui s’adaptent parfaitement à tous les modèles de logement et d’élevages tels que les cases liberté, la conduite en groupe, sur paille, etc.

Des porcelets de qualité

La Vénus est également sélectionnée sur sa capacité laitière grâce à notre critère exclusif GMQ qmat , perfectionné sur plus d’1 000 000 de pesées, et sur la qualité du porcelet avec l’Index « Qualité du porcelet » assurant une capacité à sevrer près de 14 porcelets* à la fois lourds, nombreux, homogènes, et rentables.

Ainsi, prolificité, forte réduction des pertes sur nés vivants, poids et homogénéité sont les maîtres-mots de cet axe de sélection avec un poids de portée de 84 kg à 21 jours et de 117 kg à 28 jours*.

*Moyenne des performances sur plus de 2 400 mises-bas.

Une cochette facile à conduire

Calme et autonome, la Vénus est issue d’une stratégie de sélection axée sur le respect et le bien-être des éleveurs. A la conduite facilitée, elle s’adapte à tout type d’aliment tout en restant rentable et présente un faible coût de renouvellement.

Usant de toute l’expertise Axiom, la Vénus possède toutes les qualités fonctionnelles indispensables à une sérénité de conduite : une moyenne de 16,3 tétines, des chaleurs faciles à détecter, une fertilité élevée (92,1 % selon les derniers résultats), une qualité des d’aplombs irréprochable, soit l’ensemble des éléments nécessaires à une carrière longue et performante.

Commodité, sérénité et rentabilité des porcs charcutiers

Aux performances technico-économiques garanties, la Vénus est prête et adaptée aux normes actuelles et futures, au marché du mâle entier, aux queues longues et aux nouveaux modes d’élevages.

Robuste, la cochette Vénus présente aussi une grande immunité et bénéficie d’un travail de fond sur l’efficacité alimentaire, la qualité de la carcasse et la robustesse, partie intégrante de notre processus de sélection sur l’ensemble de nos lignées.

Grâce à ces critères, les issus de la cochette sont valorisés et leur homogénéité garantit un haut pourcentage dans la gamme, lui permettant d’offrir le meilleur coût de production du porcelet du marché.

Mais qu’en est-il sur le terrain ?

Les résultats de la truie Axa, mère de la Vénus, dans nos élevages de sélection, sont extrêmement prometteurs. Le nombre de multiplicateurs est d’ailleurs en constante progression pour produire des cochettes à très haut potentiel. Les résultats parlent d’eux même chez nos éleveurs clients. Ainsi, l’on note une baisse significative du temps de travail nécessaire avec une hausse importante du nombre de sevrés après le passage en cochette Vénus. Polyvalente, la cochette peut être associée à tous les verrats de la gamme Axiom : dans un des témoignages ci-dessous, couplée au verrat Thor, elle sèvre des porcelets vigoureux en maternité, et plus robustes en post-sevrage.

Calme, la Vénus nécessite une présence réduite de l’éleveur en maternité tout en montrant une nette réduction des pertes sur nés-vifs, atteignant 8,3 % dans un élevage sarthois.

Globalement, le constat est sans appel, la cochette Vénus, en plus de libérer du temps pour l’éleveur grâce à sa grande autonomie, offre des porcelets qui naissent nombreux, lourds et homogènes jusqu’au sevrage, tout en assurant la rentabilité attendue.

Pour en savoir plus sur les résultats terrain, scannez le QR Code ci-dessous :