Un chiffre d’affaires de 25 000 €/UTH

Les résultats économiques de cinq fermes du groupe AEP ont été passées au crible. Elles ont une surface totale de 1,5 à 4 hectares, cultivés sous abri ou en plein champ. Les investissements cumulés sur ces fermes, pour la plupart en démarrage, vont de 71 000 € à 134 000 €. Deux à quatre associés y travaillent, par ferme. Le chiffre d’affaires varie entre 20 000 € et 25 000 €/UTH (30 000 à 40 000 €/UTH dans des fermes plus grandes, plus équipées). Chaque associé travaille entre 1 500 et 2 000 heures par an, réparties sur 47 à 49 semaines. Le rythme hebdomadaire oscille entre 30 et 45 h/UTH (moyenne entre l’été et l’hiver). L’EBE/UTH varie de 12 000 à 16 000 €. Le revenu disponible varie entre 7 000 et 16 000 €/UTH, certaines n’ayant plus d’annuités d’emprunts.

Comment augmenter le revenu ?

Pour ces maraîchers, la question de l’amélioration du revenu se pose. Les charges étant assez faibles ou incompressibles, ils sont dans l’obligation d’augmenter les ressources. En augmentant le temps de travail ? En développant un atelier annexe (volailles…) au risque de s’éparpiller ? En augmentant les prix de vente ? En se concentrant sur les légumes les plus rentables, nécessitant la tenue d’une comptabilité analytique (coûts de la culture, main-d’œuvre dédiée) ? Le groupe se promet de poursuivre les travaux de recueil de données pour avancer collectivement.