Sécuriser son rendement dès le départ

Différents facteurs agronomiques permettent de limiter ces dégâts en assurant un développement rapide du maïs et en raccourcissant sa période de vulnérabilité :

Le choix d’une variété ayant une bonne vigueur ;

Des apports précoces d’effluents organiques (meilleure disponibilité et moins de matière fraîche en surface) ;

Un semis qualitatif : espacement régulier entre les graines, profondeur de semis suffisante, bon positionnement de l’engrais starter ;

Un semis dans de bonnes conditions : sol chaud, bien pourvu en éléments nutritifs et de bonnes prévisions météo.

Malgré tout, lorsque le risque de pression ravageurs reste élevé, la protection insecticide peut être complémentaire. Elle se présente soit sous forme de micro-granulés soit en traitement de semence.

Microgranulés insecticides

Les solutions micro-granulés insecticides sont principalement composées de lambda-cyhalothrine ou cyperméthrine. Ces insecticides présentent une bonne efficacité sur taupin mais sont insuffisants sur mouche du semis ou géomyze. Parmi ces produits, on retrouve le Karaté 0.4GR dont la réglementation évolue. Pour son usage au printemps 2024, il n’y aura plus de DVP (Distance végétalisée permanente) de 20 mètres. En contrepartie, il devra être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. L’utilisation de diffuseurs est donc proscrite et son efficacité sera moindre. Pour compenser cette perte d’efficacité liée au positionnement, le Trika Super, combinaison de lambda-cyhalothrine et d’un engrais starter peut être une alternative. Même si soumis aux mêmes conditions d’emploi que le Karaté 0.4 GR, l’ajout des nutriments en microlocalisation va booster le développement du maïs au démarrage et ainsi réduire la phase d’expositions aux ravageurs.

Traitements de semences

Depuis 2 campagnes, Eureden propose le traitement de semence Serenity Optimum. Il s’agit d’un enrobage de graine composé d’un biostimulant et d’un insecticide, le Lumiposa à base de cyantraniliprole. Celui-ci devrait, cette année encore, être sous dérogation pour une utilisation sur géomyze. Au printemps, cette solution a de nouveau fait ses preuves, en présentant une efficacité de 70 % même dans les parcelles avec 90 % de plantes touchées. Nos observations au champ montrent également une bonne efficacité sur mouches du semis ainsi que sur les attaques précoces sur taupins. Enfin, pour les parcelles à risques corvidés, la protection Lumiposa peut être associée au Korit 420 FS, au travers de l’offre Optimum’K, pour répondre à la double problématique : géomyzes et corvidés.

Les plantes appâts, vraies solutions complémentaires

En complément des bonnes pratiques agronomiques et des solutions insecticides, les plantes appâts présentent un réel intérêt dans la lutte contre les ravageurs. Elles sont appétentes pour les taupins, diluent les attaques de géomyzes et perturbent visuellement les corvidés. Sur ces 3 ravageurs, l’apport en efficacité est significatif. De plus, leur implantation à la volée est aisée et peu coûteuse à raison de 80 kg de blé/ha. Incorporées avec le dernier travail de sol, l’objectif est d’avoir une levée en décalé pour élargir la plage d’efficacité. Le seul point de vigilance de cette technique est leur destruction dans le maïs. Elle doit intervenir avant début tallage au risque de concurrencer la culture.

Une fois le maïs semé, 40 % du rendement est déterminé. N’existant pas de solution de lutte curative contre les ravageurs, il est donc important de préserver le potentiel de la culture en mettant toutes les chances de son côté. La protection autour de la graine et notamment les traitements de semences sont des solutions possibles et présentent un investissement rentable.

Pour tout complément d’information contactez votre technicien culture Eureden.

Pôle développement Eureden