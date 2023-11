Pâturer au maximum avec 200 vaches

« Chez nous, les premiers échanges parcellaires ont eu lieu il y a 15 ans », se rappelle Frédéric Chevalier, producteur de lait à Monterfil (35). Depuis, d’autres ont suivi. « Avec toujours la même idée : regrouper le plus possible les terres auprès du siège pour développer notre système pâturant. » On pourrait même dire autour des sièges de…