Combiner les moyens pour désherber un pois de printemps

Le désherbage du pois de printemps peut se réaliser par des applications de prélevée, de post-levée seules ou en programme selon l’historique d’enherbement de la parcelle et la flore attendue.

Une application en prélevée : une solution sécurisante

Dans les situations de fortes infestations en dicotylédones concurrentielles (gaillet, renouées, matricaire) ou difficiles à maîtriser uniquement en post-levée (éthuse, arroche, renouée des oiseaux), le traitement de prélevée offre un choix de produits plus large pour sécuriser la culture.

La prélevée doit s’effectuer au plus près du semis, sur des semences recouvertes de terre et un sol rappuyé, afin de limiter les risques de phytotoxicité. Excepté dans les sols battants, un roulage est conseillé afin de bien recouvrir la graine avant toute intervention. Un sol frais au moment du traitement et une légère pluviométrie dans les jours qui suivent sont les conditions idéales pour une bonne efficacité. Dans le cas de relevées d’adventices ou d’efficacité insuffisante (sol sec), un rattrapage en post-levée est possible.

Une application en post-levée seule

Dans le cas de parcelle à faible infestation et/ou de flore connue, le choix d’une intervention unique en post-levée peut être suffisante. Veiller à intervenir sur des adventices jeunes (stade cotylédon à 2-3 feuilles), dans des conditions poussantes et en dehors de fortes amplitudes thermiques.

Certains programmes peuvent se fractionner afin d’augmenter l’efficacité contre certaines adventices. Espacer alors les deux interventions de 10-15 jours minimum.

Un programme de prélevée et post-levée

Un programme complet (pré+post) permet de maitriser de très fortes infestations ainsi que des levées échelonnées d’adventices tout en maitrisant le coût de son désherbage. Les adventices les plus difficiles à contrôler orientent le choix du ou des produits appliqués en prélevée.

Appliquer le produit de prélevée à une dose inférieure à la dose homologuée (3/4 de celle-ci), puis appliquer en post-levée sur des adventices jeunes des produits à faible dose.

►En savoir plus.

Retour du BASAGRAN SG uniquement sur pois de printemps

BASF confirme que l’extension d’usage sur graines protéagineuses du BASAGRAN SG / ADAGIO SG a été acceptée pour les pois protéagineux et fourragers de printemps. Cependant, cette extension d’usage s’accompagne de nouvelles réglementations d’application (cf. tableau).

Le BASAGRAN SG est désormais autorisé uniquement sur pois de printemps.

►En savoir plus.

Gestion des graminées

Problématique montante dans les parcelles de protéagineux de printemps, la gestion des graminées ne doit pas être négligée. Certaines graminées telles que le paturin se contrôlent correctement avec les produits de prélevée tel que NIRVANA S ou PROWL 400 tant que l’infestation reste modérée.

Les antigraminées à action foliaire ont une bonne efficacité en l’absence de résistance aux FOP et DIME.

Dans le cas de ray-grass dont la résistance est fréquentes, privilégier une application en présemis de BONALAN à 6 l/ha ou l’AVADEX 480 à 3l/ha, à incorporer au sol via un travail dans la foulée de l’application.

Pour une bonne efficacité : incorporer à une profondeur de 5 à 8 cm, dans les 4 heures après application au sol.

Désherbage mécanique : un complément possible

En raison du faible écartement du pois, la herse étrille ou la houe rotative sont plus envisageables que le binage (à moins d’utiliser une bineuse à céréales) en substitution et/ou en complément du programme herbicide.

• Avant la levée : un passage de herse étrille est possible, à l’aveugle, dès que la portance du sol est suffisante, sur des adventices jeunes et donc faciles à détruire

• Après la levée : effectuer un passage avec la herse étrille avant le stade 5 feuilles. Ne plus intervenir dès que les vrilles du pois sont développées ; les risques de pertes de plantes par arrachage sont élevés.

Rappel Pour être efficace le désherbage mécanique doit être réalisé en conditions sèches : 2 jours de beau temps prévus avant et après le passage.

► Stratégies de désherbage mécanique ou mixte du pois

Période d’intervention des outils