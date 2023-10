Le meunier soutient la bio locale

À Ercé-en-Lamée (35), la minoterie Prunault transforme chaque année 1 200 tonnes de blé biologique. Depuis 2013, la totalité des apporteurs gravitent dans un rayon de 100 km autour du moulin. « J’ai toujours mis un point d’honneur à travailler avec des blés français », raconte Patrick Prunault, qui a repris l’entreprise familiale en 1993. « Au début, je passais majoritairement par des négoces jusqu’au jour où j’ai reçu un camion de céréales conventionnelles et d’Europe de l’Est ». Le meunier réfléchit alors à la création d’une filière locale pour optimiser la traçabilité des matières premières. Ainsi, depuis une dizaine d’années, la minoterie travaille en étroite collaboration avec l’entreprise Agri Bio Conseil, basée à Bain-de-Bretagne.

Une meilleure qualité chez les éleveurs

« Nous suivons une centaine de producteurs », affirme Pascal Travers, gérant d’Agri Bio Conseil. « En fonction des rotations, c’est environ 70 agriculteurs qui fournissent leur blé au moulin chaque année ». En 2023, 350 ha de blé meunier ont été semés. Les rendements moyens étaient autour de 40 q/ha, avec un PS de 80 et un taux de protéines à 11. Dans les parcelles, un minimum de 3 variétés se côtoient obligatoirement afin de limiter la prolifération de maladies et de ravageurs. « La majorité des apporteurs sont des éleveurs », explique le fournisseur. « Nous insistons pour que leur blé soit semé derrière prairie, ce qui augmente grandement sa qualité et sa propreté ». Les contrats sont gérés annuellement par la minoterie. Le prix de base est d’environ 380 €/t auquel viennent s’ajouter d’éventuelles primes PS et qualité. « Si le blé est sale et qu’il nous demande beaucoup de triage, des pénalités sont défalquées », complète Patrick Prunault.