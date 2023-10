Le croisement 3 voies pour la fertilité et les taux

À la Croix-Hélléan, près de Josselin, le Gaec de Kernan livre 870 000 litres de lait biologique par an. Au moment du passage en bio, et à la faveur d’échanges parcellaires ayant permis d’augmenter la surface accessible aux laitières, le Gaec s’est engagé dans une MAEC avec plus de 70 % d’herbe dans la SAU et…