S’engager dans une démarche d’entreprise durable

Inflation, vagues de chaleur, difficultés à recruter, nouvelles attentes des consommateurs, réglementation plus contraignante… « Le contexte n’est plus le même que par le passé. Pour durer dans ce monde instable, nous conseillons aux agriculteurs d’adopter progressivement une stratégie reposant sur 4 piliers : économique, social (main-d’œuvre), sociétal et environnemental », a cadré Arnaud Frin d’Eilyps, lors d’un…