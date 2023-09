Olande continue sur sa lancée

La sélection des animaux pour participer au Space il y a quelques semaines a démarré par 271 animaux proposés par les éleveurs. 84 élevages espéraient ainsi pouvoir fouler le ring du concours interrégional rennais. Au final, 88 femelles ont été sélectionnées en comptant les titulaires et les suppléantes, 60 se sont présentées mercredi dernier, 30 provenant de la région Bretagne.

Pour juger ce concours, Rémy Corbet, installé dans le Maine-et-Loire, agriculteur à la tête d’un troupeau de 140 Normandes. « Tous les animaux sont élevés sur la ferme. Les 80 ha de coteaux valorisent les bœufs, l’essentiel étant vendu dans la filière Ma Normande Locale », présente l’éleveur en charge de départager les animaux. Une fois n’est pas coutume, ce sont les participantes les plus âgées qui ont lancé le bal, les vaches en 5e lactation ou plus ont démarré les réjouissances.

La Bretagne démarre bien

Sur ces femelles les plus expérimentées, Miss Terre, en provenance de chez Olivier Lemoine du Val-Couesnon (35), remporte le titre des vaches en 5e lactation ou plus. Elle plaît au juge grâce à « sa profondeur de corps, son excellent bassin et sa démarche ». Les éleveurs brétilliens marquent leur territoire, avec le sacre pour Olande du Gaec ferme la Roche aux Fées (3e lactation), Pataya du Gaec Delaunay Parigné (2e lactation). Maya (4e lactation), de l’EARL 56 Laudrin, de Moréac (56), est appréciée pour « sa mamelle régulière, son plancher très long. C’est une vache très complète ».

Nouveauté pour ce concours, le challenge longévité pour la race normande. En combinant le volume de lait produit par jour de vie et une note morphologique, EC Malabre, d’Hervé Legay, ramène le titre dans la Mayenne. Cet animal a produit plus de 41 000 L de lait, le tout « avec des très bons aplombs et en se déplaçant très bien ».

« J’aime les vaches longues »

En conclusion du concours, Rémy Corbet explique « aimer les vaches longues. Ce sont des animaux qui pèsent, et qui produisent plus de viande ». Pour le titre de Grande championne, Olande réitère l’exploit de gagner, après avoir raflé le titre au national du Haras du Pin, en juillet dernier. « Elle est encore meilleure que l’année dernière, même en ayant pris une lactation supplémentaire. Elle n’a pas bougé, elle est très harmonieuse », félicite le juge.

Elle est encore meilleure que l’année dernière

Les passionnés de la race pourront se retrouver lors du prochain concours national, dans le cadre de la Foire de Rennes, en mars 2025.