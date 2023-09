Le BP REA se digitalise

La prochaine session du Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole enseignée au lycée du Nivot se modernise. Pour la rentrée prochaine prévue au 2 octobre, les apprenants passeront une partie de leur formation dans l’école (18 semaines), entrecoupée de stages en entreprise. La nouveauté 2023 vient d’une digitalisation de la formation, avec « 7 semaines de formation à distance, soit 35 % du temps total », chiffre Alain Dequin, responsable apprentissage et formation continue pour l’établissement. Pour autant, les candidats à la formation ne seront pas laissés seuls, « ils auront tous l’appui d’un formateur qui coordonnera les échanges du lycée », rassure-t-il.

Une formation clé en main

Dans les années à venir, la formation pourra augmenter la part de formation à distance. À terme, Alain Dequin espère arriver à « 80 % en digital, pour ne délivrer que les aspects techniques et pratiques au lycée. Notre pari est d’intéresser les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion, qui sont déjà en activité. La formation est clé en main : nous avançons à la vitesse qui convient aux apprenants ». Les débouchés de ce BP REA sont nombreux et répondent à une demande criante de main-d’œuvre. Il conduit à un diplôme qui permet aux personnes intéressées de « devenir agriculteur, ou salarié en polyculture élevage, être capable de travailler en autonomie et avec des responsabilités. Cette formation donne toutes les clés pour piloter l’entreprise agricole ».

Le CQP Porc relancé

Autre formation proposée, le Contrat de qualification professionnelle en porc. « Nous relançons un nouveau groupe pour cette formation très professionnelle qui permet de devenir rapidement technicien en élevage porcin ». Ce CQP porc se déroule en alternance, avec 80 % de présence en élevage, les 20 % restant sont mis au profit de visites et de témoignages. Après avoir intégré de solides bases, les participants prennent le chemin d’élevages pour tirer parti des notions apprises. Courant sur une période de 6 mois, ce contrat de qualification convient à « des personnes déjà en emploi mais qui souhaitent monter plus vite en compétence. Pour les employeurs, c’est aussi une façon de fidéliser son salarié ». Dans la dernière session délivrée au Nivot, les participants se sont tous vus proposer un emploi dans la semaine où ils ont obtenu leur diplôme.