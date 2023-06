Innover pour transformer les œufs

Le site PEP de Ploërmel conditionne environ 16 000 t d’œufs sous forme liquide chaque année et transforme plus de 10 000 t en omelettes, blancs en neige, œufs durs… « La branche œuf d’Eureden compte 450 collaborateurs et 230 éleveurs (180 de poules pondeuses et 50 de poulettes) pour 1,6 milliard d’œufs commercialisés chaque année. Le chiffre d’affaires s’élève…

