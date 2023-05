L’épandage au rendez-vous de MécaÉlevage

Au sommaire de ce dossier

Une journée d’échanges et de rencontres

Le jeudi 25 mai à Naizin (56), MécaÉlevage propose conférence et échanges avec les exposants.

L’été 2022 reste dans les esprits pour rappeler les impacts du changement climatique sur les exploitations d’élevage.

Du climat au fourrage

Aussi, MécaÉlevage propose une conférence-débat qui s’articulera autour du thème « Climat de demain : innover dans ses fourrages ». Ce forum a pour objectifs d’apporter des éléments de réponse sur le climat de demain dans la région, des leviers pour adapter son système fourrager et des exemples d’agriculteurs et de Cuma qui ont modifié leurs pratiques et leurs systèmes pour gagner en résilience. De 15 h 30 à 17 h.

Un village des exposants

Le village des exposants vous accueillera toute la journée. C’est le cœur de ce nouvel événement MécaÉlevage : de nombreux chapiteaux formeront un village dynamique autour de 90 exposants intervenant dans des domaines diversifiés (constructeurs, concessionnaires, fournisseurs de l’agriculture, instituts, partenaires et institutionnels… ).

Le déroulement de la journée