47 ha de pâturage en plus avec la salle de traite mobile

En investissant dans une salle de traite mobile, Dominique Le Calvez et Jeanne Brault ont augmenté la surface de pâturage. Les 55 laitières sont transférées sur un 2nd site, de juillet à mi-octobre, quand l’herbe ne pousse plus ailleurs. Dominique Le Calvez s’est installé en 2014 et sa compagne Jeanne Brault l’a rejoint sur l’exploitation…