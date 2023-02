Visites techniques lors du salon Bio360 à Nantes

Biogaz Parcours 1 Métha des Coteaux et C2PNergie – Visite le 7 février en début d’après-midi

•Visite de Metha des Coteaux (Pouillé-les-Côteaux)

12 h 15 – 12 h 30 : Rendez-vous au Parc expo de la Beaujoire, Nantes Méthanisation collective agricole : 6 exploitations agricoles (9 associés) avec Territoire d’Energie 44 (ex-Sydela) au capital. Des fermes toutes situées dans un rayon d’environ 3 kilomètres autour du site.

La Metha des Coteaux a été mise en service en février 2022. Elle Fournit 10,73 GWh de gaz vert (120 Nm3/h). Environ 21 000 tonnes d’intrants dans le méthaniseur : fumiers de bovins et de volailles : 9 000 t, lisiers de bovins et eaux blanches : 7 000 t, cultures (culture principale & Cive) : 2 600 t, déchets fruits et légumes : 2 000 t. Ces végétaux sont stockés sur le site, tandis que le fumier et le lisier sont transportés, à raison de 45 tonnes par jour. 19 000 tonnes de digestat sont produites sur une année, ce qui permet de remplacer ¼ des engrais chimiques. Renforcement de réseau : le plus grand des Pays de la Loire, avec environ 30 km de réseaux qui relient Mésanger à Carquefou pour acheminer le gaz vert l’été sur la métropole nantaise.

• Visite de C2PNergie : Le biométhane au service du développement local à Bain-de-Bretagne

L’unité de méthanisation de la SARL C2PNergie, exploitation familiale depuis 3 générations gérée par Philippe et Catherine Leduc, produit près de 6 millions de kWh de gaz vert par an et procure du bien-être aux vaches laitières grâce aux matelas à eau climatisants : une première mondiale.

Chez Philippe et Catherine Leduc, à Bain-de-Bretagne (35), l’approvisionnement en déchets est assuré à partir de plus de 10 000 tonnes de fumier, lisier et résidus de cultures agricoles. Le gaz vert produit est injecté dans le réseau de distribution de gaz exploité par GRDF. Elle est alimentée par 60 % d’effluents d’élevage et 40 % de résidus de cultures traditionnelles et de Cultures intermédiaires à vocation énergétique (Cive) chaque année.

Biogaz Parcours 2 Courtille Biogaz et Bioret Métha – Visite le 7 février en début d’après-midi

• Visite de Courtille Biogaz : Réussir un projet biométhane autonome, même éloigné du réseau de gaz.

Courtille Biogaz est un site de méthanisation agricole en polyculture élevage porté par deux frères associés et installés sur une exploitation familiale transmise et en évolution depuis plusieurs générations. Mis en service en 2022 (115 Nm3/h), ce site se veut autonome, traitant les effluents et cultures intermédiaires de l’exploitation agricole et est situé à 30 km du réseau de gaz de la métropole nantaise qui est capable d’accueillir sa production de biométhane toute l’année. Le site a pu bénéficier d’un renforcement majeur du réseau et être raccordé au plus long maillage de l’Ouest entre deux zones de consommations. Que découvrir lors de cette visite ?

• Projet initialement éloigné du réseau de gaz, ayant bénéficié d’un renforcement majeur pour le raccorder ;

• Projet autonome en mono-digestion ;

• Projet financé sans subvention.

• Visite de Bioret Metha

Bioret Métha traite environ 10 800 tonnes/an de végétaux agricoles, provenant de couverts végétaux, silphie, résidus agricoles et Cive. Mis en service début 2022, Bioret Métha produit 150 Nm3/h de biométhane, soit 80 % de la consommation totale de gaz de Nort-sur-Erdre, avec un objectif d’évolution prévu à 225 Nm3/h. Ce site fait partie d’un projet agricole et environnemental global, qui inclue le développement de certifications, de nouvelles implantations pour préserver la biodiversité, la modification des assolements ainsi que la réduction de la fertilisation et des pesticides, destinée à préserver la qualité de l’eau de Nort-sur-Erdre où se trouve la zone de captage qui alimente la ville de Nantes. L’installation est totalement autonome en chaleur, grâce à l’isolation thermique de l’unité, associée à la récupération de chaleur sur la purification, le compresseur, le traitement du biogaz et le digestat.

Que découvrir lors de cette visite ?

• Démarche globale de réduction de la pression agricole sur le périmètre de captage d’eau de la ville de Nantes ;

• Optimisation énergétique et récupération de chaleur rendant l’installation autonome en chaleur ;

• Solutions de prétraitement des intrants pour augmenter les performances de digestion.