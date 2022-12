L’accueil d’enfants en vacances, une activité souple

La demande en séjours vacances d’enfants est forte de la part des particuliers et des services sociaux. Alors que certains agriculteurs qui accueillent vont partir en retraite, d’autres peuvent prendre le relais.

Enfant, Léna Preste a effectué plusieurs séjours de vacances sur une ferme bretonne en production porcine. « C’est un de mes meilleurs souvenirs de colonies de vacances parce qu’il y avait une vraie proximité avec les animateurs et les hôtes », raconte-t-elle. « C’était très valorisant de participer aux activités de l’élevage à sa petite échelle. Des moments de loisir et culture (fête médiévale, sorties vélo, veillées dans la forêt…) étaient aussi organisés. » Ces vacances ont fait naître chez elle « un vrai intérêt pour le monde agricole. Aujourd’hui, en tant que future journaliste, je me prédispose à faire de l’agriculture une spécialité. »

Un complément de revenu

Marie-Anne Sénéchal, agricultrice en élevage canin qui pratiquait déjà de la médiation par l’animal pour des enfants en difficulté, organise des séjours vacances à la ferme depuis plus de 5 ans. Elle a témoigné lors d’un webinaire organisé sur cette thématique par la Chambre d’agriculture de Bretagne le 9 décembre. « Ayant 4 enfants, j’accueille en général 2 garçons ou 2 filles pendant la moitié des vacances scolaires, sauf à Noël, parfois des jeunes venant de familles d’accueil pour les soulager. »

Investissements restreints

« Cette activité offre de la souplesse d’organisation », apprécie l’éleveuse. Les investissements ont été restreints. Elle réserve une chambre pour l’accueil. « Les enfants participent aux tâches de l’élevage, les promenades par exemple. On les invite dans notre vie. » Pour cette activité qui peut être envisagée dans tous types d’exploitation, chacun est libre de fixer ses prix.

Basés à Saint-Fiacre (22), Sylvie et Jacky Labourde réalisent de l’accompagnement thérapeutique sur l’année via leurs ânes notamment et accueillent aussi des jeunes en séjour vacances. « Il y a un réel besoin d’accueil social notamment. Chaque semaine, nous refusons des demandes », explique-t-elle. La réglementation pour un séjour vacances dans une famille autorise l’accueil de 2 à 6 mineurs en plus de ses enfants. Chacun doit disposer d’un lit individuel et les filles et garçons de plus de 6 ans doivent dormir dans des lieux séparés. Une déclaration de l’accueil doit être adressée au SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports). Un projet éducatif est à réaliser, précisant les temps de détente, les liens avec la famille, les activités…