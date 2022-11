Le Sima fête ses 100 ans

Du 6 au 10 novembre aura lieu l’édition 2022 du Sima à Paris nord Villepinte. Connu depuis 1922 comme le salon de la machine agricole, l’évènement profite de son centenaire pour se réinventer. En effet, cette année, les solutions dédiées au développement d’une agriculture durable et compétitive seront de la partie. Innovations, nouvelles technologies et robots côtoieront donc machines et tracteurs. Les visiteurs pourront également découvrir de nouveaux espaces, start-up et conférences pensés pour répondre aux attentes du monde agricole.