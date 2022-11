Sima : À 100 ans, il prend un nouveau départ

À l’occasion de son centenaire, le Sima en profite pour se réinventer et proposer à ses visiteurs une offre repensée. De nouveaux espaces et de nombreuses conférences seront ainsi accessibles.

En 1922 avait lieu la première édition du Salon international de la machine agricole (Sima). Cette année, l’évènement souffle donc ses 100 bougies. L’occasion pour le salon de prendre un nouveau positionnement : « Révéler les solutions et les technologies dédiées au développement d’une agriculture durable et performante ». Cette ambition s’inscrit notamment dans le contexte économique et environnemental actuel, bousculé par la guerre et la crise sanitaire.

Sima Tech

Au cœur du hall 6, le Sima Tech a pour objectif de mettre en avant les technologies et solutions innovantes qui répondent aux problématiques des exploitants. Plus de 150 exposants du domaine de l’AgTech seront présents pour présenter une vue complète des nouvelles technologies de l’agriculture de demain. Le Sima Tech regroupera plusieurs espaces, comme le village start-up et le village de la robotique agricole.

Le village start-up

Placé au sein de l’espace Sima Tech, le village start-up est destiné à faire émerger de jeunes sociétés. Cette année, 70 entreprises seront présentes.

Le village de la robotique agricole

Cet espace mettra en lumière le développement de la robotique agricole, notamment au travers des conférences, ateliers et tables rondes. Des intervenants du monde entier viendront confronter leurs expériences et leur vision de la robotique agricole.

Sima Talent

L’espace Sima Talent se trouvera dans le hall 5a et combinera rencontres professionnelles et ateliers pratiques. Des jobs-dating seront organisés pour permettre aux étudiants de trouver des emplois, des stages ou des contrats d’apprentissage.

Sima Talks

Le Sima Talks est un espace dédié aux conférences animées par de nombreux acteurs du monde agricole. Au sein du hall 5a, fédérations, associations, instituts techniques ou encore influenceurs prendront la parole pour partager leur expertise.

RDV Tech&Bio

Un partenariat entre la Chambre d’agriculture de la Drôme, les Chambres d’agriculture de France et la société Exposima, a débouché sur la création du « Rendez-vous Tech&Bio by Sima ». Cet espace proposera une offre globale autour de la bio avec notamment des conférences techniques et économiques ainsi que de nombreux stands.

Sima Farming Awards

En partenariat avec Axema et le réseau Nuffield International, le Sima lance un nouveau concours destiné à révéler les pratiques agricoles européennes les plus innovantes. Quatorze agriculteurs, dont 6 Français, sont nominés. Les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix du 6 novembre.