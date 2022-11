Les nominés des Sima Awards 2022

Depuis 1931, les Sima Awards récompensent les solutions innovantes des exposants. Cette année, les nominés sont au nombre de 35 et sont répartis dans 5 catégories.

Sols et cultures

Flexxifinger : Hall 6 – Stand D020

La Multi Crop Valve permet de convertir rapidement un semoir mono-culture en semoir multi-cultures avec le même semoir pneumatique.

Lemken : Hall 5a – Stand E031

Les bineuses EC-Weeder embarquent un système de correction automatique des pentes permettant de biner dans des conditions vallonnées sans dérive vers le bas.

Hydrokit : Hall 5b – Stand C084

Le système 4PTH permet un déplacement latéral de l’outil sans avoir de jeu dans les axes et de porte-à-faux supplémentaire. Le kit comprend une ferrure à installer sur la trompette du tracteur et une deuxième sur l’outil. Ces deux ferrures sont liées par une barre équipée d’un vérin. Lors d’une contrainte mécanique sur ce vérin, l’ensemble du système déplace l’outil latéralement.

Praysbee : Hall 6 – Stand H026

Wulp est une rampe qui s’adapte à tous les pulvérisateurs. Grâce à un mouvement d’oscillation, la dérive est limitée et la pénétration du produit dans la plante est améliorée.

Väderstad : Hall 5a – Stand H067

Le Proceed Vädertad est capable de placer la plus petite des graines de blé à la profondeur souhaitée avec une précision millimétrique. Ce système de semis améliore les rendements, tout en réduisant la densité des graines, le travail du sol et l’utilisation d’intrants.

Monosem : Hall 6 – Stand F027

L’élément semeur ValoTerra est équipé d’un convoyeur à brosse offrant des vitesses de semis allant de 2 à 18 km/h. En comparaison, la vitesse maximum du semoir en version goulotte peut atteindre 12 km/h. Ce convoyeur, baptisé ASG, est conçu sur un concept de gravité 0, ce qui signifie que la graine est accompagnée jusqu’à son positionnement dans le sol.

De la récolte au stockage

Agco : Hall 7 – Stands C048, E047, D047, C047

Le système Rapid Reload contient jusqu’à 3 rouleaux de matériel de reliure. Il garantit un changement pratique et rapide.

Claas : Hall 5b – Stands F103, F101

Avec les pick-up 300/380 Variable, entraînés de manière hydraulique, la machine ajuste automatiquement la vitesse des peignes en fonction de la vitesse d’avancement. De plus, celle de la vis d’alimentation s’ajuste en fonction de la longueur de coupe et de la vitesse d’avancement de la machine. Grâce à la dissociation de vitesse des peignes et de la vis, l’alimentation de l’ensileuse est plus régulière.

Claas

Le système Smart Density sur la presse Variant 500 permet à l’utilisateur d’adapter ses paramètres de pressage selon le chantier : ensilage, foin ou paille. Après avoir rentré les conditions de pressage ainsi que les besoins en termes de densité, la presse s’adapte automatiquement. Cela est rendu possible grâce à des capteurs, un algorithme et les deux bras de tension des courroies indépendants.

Kemper Maschinefabrik

(Hall 5b – B022) et John Deere

(Hall 5b – A018, D021, D022)

Les pick-up 30R et 46R reçoivent une technologie d’entraînement sans chaîne. Ce système améliore la puissance transmise tout en réduisant les besoins de maintenance. La vis atteint 79 cm de diamètre, avec des ailerons de 20 cm de haut. Les six barres porte-dents du rabatteur permet également de ramasser de plus grandes quantités de récolte.

Klim’top Controls : Hall 6 – Stand D087

Le logiciel de gestion d’énergie Klimanager est conçu pour superviser le fonctionnement des cellules de stockage de légumes. Les paramètres pris en compte sont la puissance électrique, la planification journalière de la puissance électrique, la sensibilité des produits stockés ou encore la production d’électricité par des énergies renouvelables.

Krone France : Hall 5a – Stand C036

Le système d’incorporation d’additif sur presse à balles cubiques permet à l’utilisateur de respecter parfaitement la préconisation du fournisseur, et ainsi d’améliorer la conservation du fourrage.

Olimac : Hall 6 – Stand B070

Le cueilleur à tournesol Drago Gold est équipé d’un broyeur hydraulique combinant le broyage au ras du sol et la récolte de la culture jusqu’à 1,5 m de haut. Seul le capitule est récolté, ce qui limite la surcharge de la batteuse.

New Holland Agriculture : Hall 6 – Stand D072

À partir d’une simple photo de l’arrière de la moissonneuse-batteuse, l’application Smartphone Grain Cam calcule automatiquement le niveau de perte de grains de la machine.

Robotique et électronique embarquée

Amazone : Hall 5b – Stands B103, C103

L’application MySprayer se connecte en Bluetooth avec les pulvérisateurs, même ceux n’offrant pas beaucoup d’automatismes. Elle permet alors de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme les alarmes de remplissage, le calcul des quantités ou le pilotage à distance des buses.

Amazone

Le logiciel GPS-ScenarioControl pour terminal Amatron 4 permet d’enregistrer et de géoréférencer une succession de manipulations nécessaires à l’utilisation d’une machine au champ. Il offre notamment la possibilité d’augmenter la précision des applications, de limiter les erreurs de manipulation ou encore de gagner du temps sur les chantiers.

Amazone

Le pulvérisateur UX SmartSprayer est capable d’effectuer une pulvérisation ultra-localisée grâce à une détection d’adventices « vert sur vert » en temps réel. La précision de l’application est due aux porte-jets espacés de 25 cm couplés à des buses à 40°. Les tests, menés depuis 3 ans, montrent des réductions de produits phytosanitaires allant jusqu’à 70 %.

Ecorobotix : Hall 6 – Stand B058

Le pulvérisateur intelligent Ara utilise une technologie de ciblage plante par plante grâce à une intelligence artificielle. La pulvérisation est ultra-localisée, avec une précision allant jusqu’à 6×6 cm. À l’heure actuelle, les algorithmes sont disponibles sur les cultures en lignes, les cultures maraîchères, les prairies et le gazon. Son utilisation permet de réduire l’usage des produits phytosanitaires jusqu’à 95 %.

John Deere : Hall 5B – Stands A018, D021, D022

Le système Spot-On Weeding combine une détection en temps réel des adventices et un guidage de l’outil. Il permet ainsi une pulvérisation localisée ainsi qu’un binage au plus près du rang.

Krone France (Hall 5a – C036) et Lemken (Hall 5a – E031)

Combined Powers est un véhicule agricole autonome travaillant en parfaite synergie avec son outil. Les informations liées au chantier en cours sont transmises par AgriRouter. La communication entre le véhicule et l’outil se fait quant à elle via les processus Isobus et Tim.

Rolland : Hall 7 – Stand G088

Le RollControl Access-cible est une surcouche logicielle qui contrôle le mouvement de la porte et la vitesse du tapis selon un certain nombre de données.

Trelleborg Wheel Systems : Hall 7 – Stand D065

Le système Trelleborg ATMS détecte en temps réel la charge, la pression et la température des pneus. Ses capteurs permettent ainsi d’optimiser la configuration du tracteur et l’efficacité du chantier.

Élevage, énergies renouvelables, biomasse et biomatériaux

Bioret Agri : Hall 7 – Stand B018

Delta-X est un séparateur d’effluents d’élevage qui permet de valoriser l’urine en biostimulant et les matières solides en bio-compost. Avec ce système, les déjections sont collectées et stockées séparément et évitent ainsi la formation de lisier.

Copeeks : Hall 6 – Stand B054

Peek’ture est une solution de suivi connecté des parcours et pâtures. Elle offre notamment la possibilité d’avoir une vue grand-angle sur ses prairies. Afin de pouvoir suivre en temps réel le comportement des animaux, de nombreuses données sont collectées : température, consommation d’eau, phase d’activité ou de repos… Des alertes peuvent être paramétrées pour signaler des anomalies.

Emily : Hall 7 – Stand H102

La pailleuse Vortex est capable de pailler jusqu’à 24 m et des distribuer tous types de fourrages en bottes rectangulaires et rondes. Elle est également dotée d’une gestion autonome du fonctionnement du démêleur et du tapis. Ce système breveté permet notamment d’abaisser les risques de casse et de bourrage et d’offrir un rendement de chantier optimal.

New Holland Agriculture : Hall 6 – Stand D072

New Holland et la société Bennamann ont développé une solution permettant de produire et d’utiliser du biométhane comprimé (GNC). Le méthane fugitif issu des fosses à lisier peut ainsi être capté, purifié et distribué sur la ferme. Ce carburant peut ensuite être valorisé par les tracteurs GNC de chez New Holland, à l’instar du T6 Methane Power.

Samson/Pichon : Hall 7 – Stand A085

Le système Alta permet d’épandre du lisier sur des terrains avec du dévers. En fonction du degré d’inclinaison de la cuve, il automatise la vidange totale par l’avant ou l’arrière. Pour l’utilisateur, cette fonctionnalité évite les désamorçages du système de vidange et garantit un épandage homogène régulé par le DPA.

Samson/Pichon

L’Opti-Sensor est le premier capteur proche infra-rouge (NIR) pour épandeur à fumier. Installé sur la ridelle de l’épandeur, il mesure en temps réel les taux de matière sèche et le N, P et K d’un fumier ou d’un compost.

Samson/Pichon

Le système GSC est composé d’un contrôleur permettant de gérer jusqu’à 12 sections et de couper le jalonnage depuis la cabine via le SlurryMaster 8000. Compatible Isobus, le GSC peut ainsi communiquer avec le contrôleur de tâches pour gérer les tronçons de manière totalement automatique. Enfin, ce système peut également être monté sur d’autres marques.

Services et logiciels

Agrosolutions : Hall 6 – Stand D053

Carbon Extract est un outil web en ligne à destination des conseillers et des agriculteurs. Il est conçu pour accompagner ces derniers dans leur transition bas-carbone et pour piloter les projets Label bas-carbone à l’échelle des territoires. L’ambition de l’outil est d’aider l’agriculture française à diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Beeguard : Hall 6 – Stand E061

Basé sur un système d’analyse vidéo par intelligence artificielle, le capteur BeeLive est conçu pour compter les abeilles. Il permet notamment de mesurer les flux d’abeilles de ruches témoins pour fournir des indicateurs comme le suivi en continu de la mortalité journalière, les heures et l’effort de butinage.

Claas : Hall 5b – Stands F103, F101

Le Cemos Dialog est un système d’optimisation interactif des performances des moissonneuses batteuses.

ITK : Stand 6 – Stand C053

Presto est le premier service de prévision hebdomadaire automatisée des blocs de production à destination des maraîchers. Il permet notamment de mieux négocier ses ventes, de valoriser sa production ou encore de réduire les pertes associées aux écarts de prévisions.

Easy Connect : Hall 6 – Stand B009

Lors de l’opération de mélange et de chargement du pulvérisateur, le système de transfert fermé (STF) permet la vidange et le rinçage des bidons sans qu’il n’y ait de contact avec l’opérateur. L’outil est composé de deux éléments : un connecteur spécifique développé par plusieurs fabricants et un bouchon unique et normé (ISO 21191). Les premiers bidons équipés feront leur apparition en France en 2023.

MyEasyFarm : Hall 6 – Stand D066

L’outil MyEasyCarbon s’adresse aux agriculteurs et aux conseillers agricoles souhaitant s’engager dans des projets bas carbone. Il permet notamment d’établir le diagnostic carbone de l’exploitation, de simuler les gains potentiels des changements de pratiques culturales ou encore de documenter en temps réel les interventions parcellaires.