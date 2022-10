La pailleuse traînée ne peut pas bourrer

Un système de capteurs sur poulies permet de mesurer la vitesse et le taux de patinage pour arrêter le tapis et débrayer le démêleur ce qui permet de ne plus bourrer la pailleuse. Xavier et Yannick Le Clec’h produisent 530 000 litres de lait avec 60 vaches en production sur la commune de Saint-Goazec (29)….

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous