Le SIMA se réinvente pour célébrer ses 100 ans

Rendez-vous international, le SIMA 2022, qui se tiendra du 6 au 10 novembre 2022 à Paris Nord Villepinte, fêtera son centenaire. Cette édition centenaire présentera un nouveau positionnement, de nouveaux espaces, un contenu enrichi en innovations afin de répondre au mieux aux attentes du secteur, plaçant ainsi le SIMA comme salon leader.

Un succès commercial et plus de 180 nouveaux exposants !

À quelques mois du début du salon, le SIMA affiche 95% de sa surface commercialisée. Ces réservations confirmées sont un signal fort, montrant l’engagement réel de la part des professionnels du secteur pour une reprise du marché. Aussi, autre indicateur positif, 183 nouveaux exposants font leur entrée sur cette édition 2022 du SIMA tels que ARLAND, BIOLINE, BOBARD, MAHANSARIA, MEGAPLAST ou PETRONAS. Certains de ces nouveaux exposants sont des exposants historiques du SIMA faisant leur grand retour en 2022 comme BONNEL, BOUCHARD, GRÉGOIRE BESSON, HATZENBICHLER ou encore TYM.

Les nouvelles technologies au cœur de cette édition 2022

Nouvelles technologies, Robots, Start-Up, Agriculture Biologique… Tous les visiteurs trouveront leurs comptes grâce à cette nouvelle organisation, qui occupera halls à Villepinte.

Le Village start-up est organisé en partenariat avec La Ferme Digitale, Agri Sud-Ouest Innovation, Agronov et Co-Farming. Cet espace sera un véritable tremplin pour faire émerger les jeunes entreprises et leur permettre de tisser du lien avec les professionnels du secteur.

Le village de la robotique agricole sera lui organisé en partenariat avec le FIRA. Il comptera 15 exposants, fabricants de robots agricoles, qui pourront présenter leurs solutions en mouvement sur la zone de démonstrations robotiques dédiée.

L’agriculture biologique mise à l’honneur à travers l’espace Tech&Bio

Pour la première fois, les organisateurs du SIMA ont réalisé un partenariat avec les Chambres d’Agricultures France et la Chambre d’Agriculture de la Drôme, organisatrice du salon Tech & Bio, pour créer l’espace « RDV Tech&Bio by SIMA ». Sur cette zone dédiée, les visiteurs pourront retrouver des exposants proposant une offre liée à la Bio, un lieu d’expression proposant 10 conférences techniques et économiques, ainsi qu’un espace « Osez La Bio » et la présence de conseillers agricoles des Chambres d’Agriculture.

SIMA TALENT répond aux problématiques emploi et formation du secteur

La difficulté de recrutement a bien été entendu par les organisateurs du SIMA 2022 ; c’est pourquoi ils ont souhaité mettre en place un rendez-vous dédié à l’emploi et de la formation avec l’espace « SIMA TALENT ». Grâce à des animations ludiques, le SIMA TALENT a pour but de favoriser la connaissance des différents cursus et métiers existants dans le secteur agricole tout en permettant aux jeunes de mieux les envisager.

Les concours d’innovation, temps forts du SIMA

Comme pour chaque édition, le SIMA reste un révélateur des tendances de fond du secteur, grâce aux « SIMA Innovation Awards ». Concours à portée internationale, les SIMA Innovation Awards récompensent depuis 1931 les matériels, produits, techniques et services les plus innovants présentés par les exposants du salon.

Pour cette édition 2022 : les lauréats seront classés en 6 catégories :

Cultures spécialisées et végétalisation

De la récolte au stockage

Elevage, énergies renouvelables, biomasse et biomatériaux

Robotique et électronique embarquée

Services et logiciels

Sols et cultures

Enfin, en partenariat avec AXEMA et NUFFIELD France, le SIMA organise pour la première fois le concours européen « SIMA Farming Awards » dont l’objectif est de mettre en lumière des initiatives novatrices d’agriculteurs français et européens. Pour cette édition, le concours est ouvert aux agriculteurs des pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni.