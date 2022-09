Le Caté, 40 ans au service des producteurs

Aujourd’hui pour demain

Les premiers essais de chou-fleur hybride à la station expérimentale du Caté datent de 1982. Une avancée qui a révolutionné la gestion des récoltes pour les légumiers, contraints avec les variétés population de passer 8 à 10 fois dans la même parcelle pour couper au bon stade les têtes des crucifères.

En cette année 1982, se concrétise aussi un essai de trempage d’échalote dans un bain d’eau chaude, destiné à « nettoyer » de ses pathogènes les bulbes qui seront ensuite plantés. 40 ans plus tard, la station continue ses recherches dans le domaine, en s’essayant au trempage additionné à du vinaigre alimentaire. Les sujets d’hier sont encore d’actualité ; les ingénieurs d’aujourd’hui s’appuient sur l’expérience acquise par les anciens responsables. Demain, les futurs expérimentateurs construiront leurs recherches en utilisant comme socle les notes, observations et conclusions de leurs prédécesseurs.

Le bulletin trimestriel du Caté, « Aujourd’hui & Demain », a porté le n° 150 en mars dernier. 150 revues arrivées chez les producteurs, regorgeant de résultats techniques. Demain se construit aujourd’hui, les 40 ans de recherche de la station saint-politaine servent à façonner le présent et préparent le futur.

