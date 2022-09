Horticulture : De la couleur et des fleurs

Laurent Mary et son équipe trouvent des leviers pour diminuer la consommation d’intrants en production horticole et cherchent à réduire les coûts de production des végétaux. Les horticulteurs sont tenus de s’adapter à des demandes changeantes de la part des consommateurs. Désormais, les végétaux doivent présenter un port compact et une belle qualité de feuillage,…