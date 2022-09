La longue histoire de la gestion de l’eau

Pierrick Berthou (lire ici) est confiant sur la capacité des hommes à régler le problème de l’eau. L’histoire humaine est plein d’exemples.

« Je reste positif car il y a des solutions ». Quand l’agriculteur de Quimperlé parle gestion de l’eau, il se réfère notamment aux expériences passées et contemporaines à travers le monde. Il cite entre autres les ancêtres des Aztèques qui vivaient dans l’actuel Mexique 1 000 ans avant notre ère. « Dans cette zone géographique plutôt aride, ils avaient mis au point des techniques de récupération d’eau de pluie. À ces techniques s’ajoutaient des terrasses sur les flancs des collines afin de ralentir le ruissellement de l’eau de pluie ». L’alliance de ces différentes techniques permettait aux Aztèques d’avoir de l’eau, donc de la nourriture toute l’année. « Ces techniques vieilles de 25 siècles (2 500 ans) sont à nouveau étudiées au Mexique, justement, pour faire face à la pénurie d’eau. Notamment dans la vallée d’Oaxaca. »

Récupération de l’eau de pluie

Plus au sud, les Incas, ancêtres des Péruviens, avaient, eux aussi, mis en place des techniques de récupération d’eau en haut des montagnes et/ou des vallons. « Ils laissaient l’eau s’infiltrer lentement. Cette eau, après avoir été filtrée et enrichie en minéraux, ressortait plusieurs mois plus tard dans la vallée, pendant la saison sèche. »

Plus proche de nous dans le temps et dans l’espace, le village de Taméra, au Portugal, périclitait par manque d’eau bien qu’arrosée par 500 mm annuels. « Grâce à une stratégie de récupération de l’eau de pluie basée sur des bassins de rétention qui favorisent les infiltrations lentes, les aquifères se sont rechargées. Détail important, chaque bassin de rétention est systématiquement accompagné d’une plantation arbustive et d’une végétalisation verte massive afin de favoriser, là encore, l’évapotranspiration. La végétalisation massive favorise l’évapotranspiration. »