Un marché en toute transparence à Ploërmel

Plus de 15 000 bovins transitent par le marché au cadran de Ploërmel chaque année. Un marché qui attire acheteurs, vendeurs et curieux tous les lundis et mardis. Lot 3308. Une belle vache charolaise de 924 kg se présente dans l’arène. Quelques tours sur elle-même et la voilà adjugée à l’acheteur n°6, contre 2 500…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous