La planteuse à poireaux fonctionne à l’énergie solaire

La planteuse à poireaux fonctionnant avec des panneaux photovoltaïques permet aux 9 personnes de travailler en position assise, dans d’excellentes conditions et de gagner en débit de chantier.

Juin et juillet sont les 2 mois dédiés à la plantation des poireaux chez les légumiers bretons. Yvon Guillou, producteur de légumes biologiques sur 53 ha à Lanmodez (22) consacre entre 15 et 17 ha de sa surface à ce légume chaque année. « Jusqu’en 2020 le chantier mobilisait 2 tracteurs avec une poinçonneuse 3 rangs sur chacun qui permet de faire les trous. Les salariés et saisonniers étaient sur la planteuse couplée à la poinçonneuse pour planter manuellement. C’était très bruyant, inconfortable, très exposé à la poussière et souvent en plein soleil », décrit le légumier du nord des Côtes d’Armor.

Plus besoin du tracteur

En 2021, Yvon Guillou a investi autour de 40 000 € dans une machine spécifique lui permettant de planter les poireaux à 9 personnes sans avoir besoin d’un tracteur. Le producteur s’est aussi équipé d’une poinçonneuse 9 rangs qui vient faire les trous juste avant la plantation. Ce matériel travaille à une vitesse de 650 m/heure. La planteuse 9 rangs est électrique et alimentée uniquement par des panneaux solaires en toiture qui permettent de faire de l’ombre aux personnes qui plantent les poireaux.

Un débit de chantier de 1 ha/jour

« Les 9 planteurs sont en position assise ce qui est confortable. Ils sont à l’ombre ce qui n’est pas du luxe en juin et juillet. Ils ne subissent plus la poussière soulevée par la poinçonneuse et c’est surtout le bruit de celle-ci qui était dérangeant. Là, plus rien puisque la poinçonneuse passe bien avant la planteuse », explique Yvon Guillou. Il ajoute qu’en période de tension pour trouver de la main-d’œuvre améliorer autant les conditions de travail permet d’être attractif et de conserver le personnel toute la saison. Il faut tout de même 2 personnes suivant la planteuse pour repiquer certains poireaux et boucher d’éventuels oublis. Les poireaux sont plantés à une densité de 150 000 plants/ha. Avec un débit de chantier de 1 ha/jour quand le parcellaire le permet pour une vitesse de travail de 300 m/heure. La saison de plantation des poireaux s’étale sur 1 mois quand il fallait au minimum 2 semaines de plus avec l’ancienne méthode.