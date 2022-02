Rize, la plateforme certifiée pour la finance carbone en agriculture

Créée en septembre 2020, Rize est une start-up dont l’objectif est de faciliter l’accès aux financements carbone, notamment via à une plateforme digitale pédagogique. Grâce à cette dernière, les agriculteurs peuvent découvrir leur empreinte carbone, définir leur plan d’action et s’engager dans un programme de crédits carbone. Premier opérateur de crédits carbone certifiés à proposer une solution clé en main, Rize prend en charge la gestion technique et administrative pour leur certification jusqu’à leur valorisation auprès d’acheteurs.

En parallèle, la jeune entreprise a également mis en place un calculateur d’empreinte carbone, des modules d’imagerie satellitaire ou encore des systèmes de modélisation des sols.

« Avec Rize nous souhaitons apporter un financement simple d’emploi pour que les agriculteurs puissent facilement s’engager dans la transition et se concentrer sur la réussite de leur projet. Une centaine d’agriculteurs nous font confiance et sont déjà engagés avec Rize dans le premier projet Label Bas Carbone grandes cultures en France », explique Etienne Variot, co-fondateur de Rize.