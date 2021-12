Peste porcine africaine : Signature de l’accord de zonage avec la Chine 

En discussion depuis quatre ans entre Paris et Pékin, « l’accord sur la reconnaissance du zonage et de la compartimentation [en cas de peste porcine africaine, PPA] au bénéfice de la France a été signé », annonce le gouvernement français le 13 décembre. « Cette reconnaissance permettra la poursuite des exportations vers la Chine des produits porcins à partir des zones françaises indemnes de PPA, si un cas de peste porcine survenait », explique l’exécutif. Ce zonage s’appliquerait au niveau départemental, précise la directrice d’Inaporc Anne Richard à Agra Presse. Quant à la compartimentation, cette notion s’entend « au sein d’une chaîne de production, de l’élevage jusqu’à l’abattage et à la transformation », indique le cabinet du ministre de l’Agriculture. Toutefois, selon la directrice d’Inaporc, la méthodologie permettant d’appliquer la compartimentation « n’est pas encore définie au niveau européen ». L’accord entre Paris et Pékin « est le premier de ce genre à être signé par la Chine au bénéfice d’un pays de l’Union européenne », souligne le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie. Sur les neuf premiers mois de 2021, les expéditions vers la Chine représentent 29,7 % des exportations totales de la France (180 500 t sur 606 700 t de viande, produits transformés et coproduits).