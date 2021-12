Les démarches vertueuses s’accélèrent

Le groupe coopératif annonce un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. Les démarches de cultures plus vertueuses sont renforcées, en utilisant des solutions alternatives de désherbage.

Avec le Manger français, les démarches Cultivons autrement ou Élevés avec passion, le groupe coopératif Eureden continue ses démarches « initiées en 2019. 180 producteurs sont engagés dans 12 groupes de progrès en culture, 6,9 % des surfaces de nos adhérents sont cultivés en utilisant des solutions alternatives. 900 ha ont ainsi été désherbés mécaniquement », chiffre Serge Le Bartz, président d’Eureden. Sur les légumes, le président observe « une baisse de la capacité à protéger les cultures. Il y a des retraits de matières actives ; nous travaillons avec du vivant et il nous faut du temps pour trouver des solutions alternatives ». Sur haricots, les mouches ont perturbé les parcelles dès les semis, impactant parfois les rendements de 50 %… « Les caisses de péréquation, qui fonctionnent comme des assurances, ont été mobilisées. En légumes, c’est l’intégralité de la caisse de péréquation qui a été reversée aux producteurs, soit 2,8 millions d’euros. Ces chiffres démontrent tout l’intérêt de la coopérative », note Alain Perrin, directeur général.

Quels œufs pour demain ?

Le chiffre d’affaires combiné annuel du groupe coopératif Eureden s’élève à 3,1 milliards d’euros, en se partageant à 55 % sur la partie amont et 45 % sur l’aval. « C’est une répartition stable, à l’exception de la partie ovo-produit », observe Serge Le Bartz, en amont de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre, à Quimper (29). Le secteur de l’œuf a été fortement impacté par la fermeture de la restauration hors domicile ; le chiffre d’affaires accuse un recul de 20 %. D’une manière globale, le président estime « qu’il devient de plus en plus compliqué de créer des bâtiments neufs, il y a de plus en plus de recours, même pour des projets de poules pondeuses en plein air… Si on ne construit plus, d’où viendront les œufs de demain ? », s’interroge-t-il.

Viser les 5 milliards

Les résultats de la branche verte de la coopérative affichent une dynamique exceptionnelle, « avec des Français qui réarbitrent leurs priorités vers leur jardin, le bricolage, les animaux », explique Alain Perrin. Au 30 juin dernier, l’EBITDA (équivalent de l’EBE) combiné du groupe s’élevait à près de 95 millions d’euros, pour un résultat net de 16,4 millions d’euros. À l’horizon 2027, l’objectif de la coopérative est d’atteindre un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.