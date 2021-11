Un appel à projet pour l’organisation des conférences du prochain salon La Terre est notre métier

La prochaine édition du salon La Terre est notre métier aura lieu les 21 et 22 septembre 2022. Les organisateurs et l’Itab (Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques) proposent à leurs partenaires de participer à l’élaboration du programme de conférences en organisant ces dernières.

Pour ce faire, les partenaires doivent répondre à un appel à projet, ouvert jusqu’au 19 novembre 2021.

Plus d’informations sur le site du salon.