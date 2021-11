Connaître la valeur de son maïs

À l’occasion des traditionnelles Rencontres nutrition, Innoval propose une analyse gratuite des nouveaux maïs ensilages pour en connaître la valeur alimentaire. Quelques semaines après la récolte, une fois le silo ouvert, il suffit de prélever un échantillon dans un sachet et de l’acheminer vers l’un des sites d’analyse. Pour cet acheminement, 3 possibilités.

• « Apporter votre échantillon à l’une des rencontres de votre secteur et repartez avec votre résultat d’analyse tout en bénéficiant d’une animation technique autour de la complémentation du maïs ensilage et son impact sur les performances de reproduction des animaux. » Six rendez-vous de ce type (animation de 13 h 30 à 15 h 30) sont proposés en Côtes d’Armor ou à proximité : mardi 23 novembre aux agences Innoval de Plounévézel (Ty Névez / 29) ou Loudéac (10 rue Jacquard) ; mercredi 24 novembre à l’ETA Maumissard à Bréhan (Le Gué Tavet) ou au lycée agricole de Caulnes (126 rue de Dinan) ; jeudi 25 novembre à la Salle du Pontoir à Cléguérec ; mardi 30 novembre à l’agence Innoval de Péderne (ZA de Mikez).

• Il est également possible de déposer son échantillon d’ensilage de maïs à une agence Innoval proche de son exploitation pour une réception des résultats d’analyse quelques jours plus tard. Ces dépôts sont à réaliser entre 9 h et 11 h 30 : mardi 23 novembre à l’agence de Merdrignac (11 rue des Artisans – ZA Pont de l’Hivet) ; mercredi 24 novembre aux agences de Noyal (6 rue des frères Montgolfier) ou de Plumaudan (3 rue de Dinan) ; mardi 30 novembre aux agences de Callac (22 rue du Dr Quéré) ou du Haut-Corlay (6 rue du Relais).

• Enfin, l’échantillon peut être confié à l’un des interlocuteurs Innoval habituels (conseiller d’élevage, technicien d’insémination…) le jour où les analyses ont lieu sur votre secteur (voir dates ci-dessus).

Certains lieux et dates étant susceptibles d’être modifiés, pour connaître les dernières actualisations, rendez-vous sur le site www.innoval.com.