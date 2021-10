PAC 2021 : 4,5 milliards d’euros engagés dans les aides du 1er pilier

L’ASP (l’Agence de services et de paiement de l’Etat) a débuté le paiement des avances du 1er pilier de la PAC ce lundi 18 octobre 2021. Ces avances concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aides ovines et aide caprine), et l’ICHN (Indémnité Compensatoire de Handicap Naturel).

Les agriculteurs bénéficient cette année encore d’un meilleur taux en raison de la crise sanitaire (70% au lieu de 50%). De nouveaux versements seront réalisés fin octobre et mi-novembre. Ils concerneront notamment les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle. Le paiement du solde de ces aides interviendra à partir de la mi-décembre.