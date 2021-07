Protection des bruits et odeurs de la campagne

Depuis quelques années, la justice est de plus en plus saisie pour des litiges liés aux nuisances sonores ou olfactives de la campagne. En effet, des voisins se plaignent des chants du coq, des odeurs de fumier et autres désagréments ruraux qu’ils perçoivent comme des nuisances entraînant de ce fait de nombreux conflits de voisinage….