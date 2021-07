Porc : Toujours plus haut en productivité

Depuis 2016, la production porcine a connu une belle période sur le plan économique. Des prix du porc et de l’aliment favorables, additionnés à de bonnes performances techniques. Les élevages français sont toujours plus performants. Les truies ont sevré 29,4 porcelets en 2019. « Le gain est de 1,8 porcelet entre 2016 et 2019 », précise Lisa Leclerc, du…