Bâtiment : Éleveurs et vaches en plein confort

Jeudi 8 juillet, Armor Prim’Holstein propose la visite du bâtiment du Gaec Boscher-Palaric. Une enceinte atypique, ouverte, fonctionnelle et évolutive au service du confort des éleveurs et des animaux. Au Haut-Corlay (22), les trois associés du Gaec Boscher-Palaric ont mûrement réfléchi leur projet bâtiment. Inspirés par l’approche rationalisée du monde porcin et les visites chez…