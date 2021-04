On se fait fort d’annoncer des changements dans tous les domaines. Le changement de système ou de modèle est un classique pour l’agriculture ; le changement de paradigme – formule très à la mode – vaut fréquemment pour l’évolution du modèle économique et de consommation. Et puis, il y a bien sûr le changement climatique. Bref,…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous