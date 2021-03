L’événement est passé presque inaperçu. Il est pourtant d’importance pour la Bretagne d’élevage. Pour la première fois de son histoire, le Michelin a accordé une étoile à un restaurant vegan. Pour autant, cette étoile verte du célèbre guide n’a pour vocation à récompenser exclusivement les restaurants qui banissent les produits animaux. En Bretagne, trois tables se sont vu décerner le sésame vert… mais on peut y manger de très bonnes viandes et poissons. L’étoile verte distingue « les établissements particulièrement engagés dans une approche durable de la gastronomie. »

Respect de la terre, des saisons, des animaux, engagement pour une meilleure alimentation sont autant de points évalués par les critiques gastronomiques. Nombre d’agriculteurs y percevront une notation indirecte de leur travail. Mais au-delà de l’événement en lui-même, les commentaires de Claire Vallée, passée du doctorat d’archéologie à la maîtrise de la cuisine végétale, méritent d’être écoutés avec attention : « Il se passe quelque chose que je sens venir depuis longtemps. » La lauréate parle évidemment de l’évolution de la consommation.

Et à ce titre, si tout le monde ne fréquente pas les tables étoilées, ces établissements sont aux pratiques alimentaires ce que les maisons de haute couture sont à la mode vestimentaire : des précurseurs des tendances à venir. Au « casus belli », mieux vaut préférer le « modus vivendi », autrement dit s’accommoder d’une situation plutôt de la guerroyer. Car, faut-il le répéter, la Bretagne agricole ne manque pas de potentiel et de produits de qualité quand il s’agit de bien manger. Et si hier les légumes anonymes accompagnaient la viande reine, demain peut-être que la viande sublimera les légumes inventifs. Tout est question de langage et de présentation.