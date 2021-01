Les matières premières agricoles prennent le large

Le poids de la rétention argentine en oléagineux

Côté oléagineux, la hausse de la demande en huile alimente la hausse du prix des graines. Le bilan mondial des huiles végétales est toujours plus serré avec de nombreux facteurs haussiers jusqu’à la fin du premier semestre 2021. Face à une baisse des disponibilités en huile de palme et de tournesol, la trituration des graines de colza et de soja a été particulièrement sollicitée. Or le principal pays exportateur de co-produits de soja (huile et tourteaux) est l’Argentine. Et dans ce pays, la situation économique était déjà calamiteuse avant la pandémie et n’a fait que s’aggraver depuis. Les producteurs font de la rétention depuis plusieurs saisons, arbitrant l’inflation en vendant leur soja quand ils ont besoin de trésorerie. Les graines y sortent au compte-gouttes et la trituration fonctionne grâce à des importations, un comble !

Que la future récolte perde 1 ou 2 Mt par rapport aux prévisions ne devrait pas être un problème en soi, car les stocks dans le pays progressent régulièrement, les silos jouant le rôle de véritables coffres-forts pour les agriculteurs. On estime ainsi que fin septembre, 40 % des réserves mondiales seront détenues par les Argentins, un record. Plus que les pluies au-dessus de l’Argentine, c’est bien une éventuelle dévaluation du peso qu’il faut scruter pour espérer voir l’offre de tourteaux plus abondante sur le marché dans les prochains mois. Entre une nouvelle récolte de soja brésilienne vendue en grande partie avant la hausse des prix, et des semis aux USA qui pourraient ne pas combler le recul des stocks actuel, la tendance sur le marché des protéines reste haussière si le supermarché argentin ne rouvre pas !