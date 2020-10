Exploitations laitières : L’astreinte pèse toujours davantage

6 minutes d’alimentation

L’alimentation des laitières concentre 25 % du temps d’astreinte. En hiver, cela atteint près d’une heure par jour quand on compte tout : préparation des silos, reprise et distribution, nettoyage de l’auge et complémentation. Soit 6 minutes par semaine par vache traite. Mais les 10 % plus rapides se situent à 2 minutes et les 10 % plus lents à 12 minutes. La moitié de cette variabilité s’explique par le matériel de distribution des fourrages : quelques secondes en Cuma d’alimentation, 3 minutes en libre-service ou robot d’alimentation, 5 minutes avec une auge pousse-fourrages ou une mélangeuse et 7 minutes avec une désileuse ou un godet désileur. D’autres leviers peuvent permettre de gagner du temps comme la simplification de la conduite (ration complète, distribution d’un seul fourrage) ou l’organisation des circuits et des tâches… Sophie Tirard, Chargée d’études en production laitière, Chambre d’agriculture de Bretagne