Prime d’activité, RSA et Allocation adulte handicapé : les bénéficiaires doivent déclarer leurs revenus des trois derniers mois

Afin de renouveler leur droit, les adhérents bénéficiaires du RSA et de l’Allocation adulte handicapé (AAH) sont invités à déclarer, avant le 18 juin et ceux bénéficiant de la Prime d’activité, avant le 19 juin, leurs revenus perçus au cours des mois de mars, avril et mai, depuis « Mon espace privé » sur le site armorique.msa.fr ou portesdebretagne.msa.fr.

Prime d’activité

La MSA souligne l’importance d’effectuer la déclaration trimestrielle de ressources avant le 19 juin afin que le versement de la Prime d’activité puisse être maintenu. Ces informations, indispensables, permettrons de calculer le montant de l’aide qui sera versée à partir du 5 juillet et pour le trimestre à venir.

En cas de chômage partiel sur les trois derniers mois, les adhérents sont invités à en déclarer le montant dans la catégorie “salaire”.

RSA et AAH

Pour ces prestations, si la déclaration de ressources n’est pas effectuée avant le 18 juin, la MSA prolongera automatiquement les aides. Cependant, le montant risque d’être inexact. Dans ce cas, une fois la déclaration effectuée, le dossier sera régularisé et le droit recalculé. La MSA invite donc ses adhérents à déclarer leur revenu trimestriel avant le 18 juin pour bénéficier du bon montant et éviter d’avoir à rembourser les sommes perçues à tort.

En cas de chômage partiel sur les trois derniers mois, les adhérents sont invités à les déclarer dans la catégorie “salaire”.

Toutes les informations ainsi que les formulaires de déclarations de ressources pour la Prime d’activité, le RSA et l’Allocation adulte handicapé sont accessibles sur le site armorique.msa.fr ou portesdebretagne.msa.fr.